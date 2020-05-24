2020-05-24T10:51:44+03:00
Звезды

В День славянской письменности воронежцам покажут концерт

Это запись тематического представления прошлых лет
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В День славянской письменности воронежцы могут посмотреть трансляцию гала-концерта, который был записан 24 мая 2017 года, в День святых Кирилла и Мефодия, в Зелёном театре Центрального парка Воронежа.

В масштабной акции приняли участие 36 хоровых коллективов города. На открытой площадке одновременно прозвучали более 800 голосов. Участниками форума стали профессиональные хоры, детские, студенческие, ветеранские и церковные хоровые коллективы: хор Воронежского государственного театра оперы и балета, Мужской хор филармонии, хор «Академия» и хор ВГПУ, смешанный хор Благовещенского кафедрального собора, хор Воронежской духовной семинарии, хор духовенства и матушек Воронежской епархии «Покров» и многие другие.

В большую праздничную программу вошли духовные песнопения, произведения русских композиторов-классиков и современных авторов, песни из кинофильмов, детские песни и мелодии военных лет.

Запись будет доступна 24 мая с 11.00 в группе филармонии «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области двое собутыльников хотели найти свой телефон, поэтому украли чужой
В Воронеже студент взял кредит по документам сокурсника
От коронавируса вылечилось уже 1010 воронежцев
В Воронеже умер легенда радио Вячеслав Амелькин
В День славянской письменности воронежцам покажут концерт
В Воронежской области погиб водитель "Лады", перевернувшейся в кювет
В Воронеже ещё 44 человека заразились коронавирусом 24 мая
В Воронежской области распространение инфекции не дает приступить ко второму этапу снятия ограничений
В Воронежской области 23 мая умер еще один пациент с коронавирусом
Прилетевших из Еревана в Воронеж пассажиров распределили
О лидере воронежской группы «Сектор Газа» Юрии Хое планируют снять масштабный документальный фильм
В Воронеже женщина перевела все накопления на «резервный счет» и потеряла их
Прилетевшую из Еревана в Воронеж беременную пассажирку сразу же отвезли в роддом
В Воронеже коронавирус выявили у сотрудников вагоноремонтного завода
В Воронеже протестировали весь контактный круг заразившихся коронавирусом чиновников мэрии
В Воронеже женщина нашла банковскую карту и устроила шоппинг-тур
В Воронеж прибыл спецрейс из Армении со 109 пассажирам
За время коронавируса в Воронеже обострилась конкуренция за рабочие места
Общежитие воронежского опорного вуза открыли после карантина
В Воронеже появилось сердце из кизильника
В Воронежской области еще 64 пациента выздоровели от коронавирус 23 мая
В Воронежской области мужчина утонул, свалившись в реку на «Ладе Гранта»
Тысячи литров коньяка, виски, игристых вин обнаружили на подпольном складе в Воронежской области
Еще у 57 жителей Воронежской области выявили коронавирус на 23 мая