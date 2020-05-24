В День славянской письменности воронежцам покажут концерт

24 Май 2020 2020-05-24T10:51:44+03:00

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В День славянской письменности воронежцы могут посмотреть трансляцию гала-концерта, который был записан 24 мая 2017 года, в День святых Кирилла и Мефодия, в Зелёном театре Центрального парка Воронежа.

В масштабной акции приняли участие 36 хоровых коллективов города. На открытой площадке одновременно прозвучали более 800 голосов. Участниками форума стали профессиональные хоры, детские, студенческие, ветеранские и церковные хоровые коллективы: хор Воронежского государственного театра оперы и балета, Мужской хор филармонии, хор «Академия» и хор ВГПУ, смешанный хор Благовещенского кафедрального собора, хор Воронежской духовной семинарии, хор духовенства и матушек Воронежской епархии «Покров» и многие другие.

В большую праздничную программу вошли духовные песнопения, произведения русских композиторов-классиков и современных авторов, песни из кинофильмов, детские песни и мелодии военных лет.

Запись будет доступна 24 мая с 11.00 в группе филармонии «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU