В Воронежской области погиб водитель "Лады", перевернувшейся в кювет

24 Май 2020 2020-05-24T10:41:50+03:00

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За 23 мая в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 90 ДТП, две трети которых произошли в областном центре - 63. В четырех авариях были пострадавшие: три человека получили травмы, один погиб.

Смертельная авария произошла около двух часов ночи в Каширском районе. В селе Красный Лог 23-летний водитель Лады-111840, по предварительным данным Госавтоинспекции, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где машина перевернулась. Водитель скончался на месте от полученных травм.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU