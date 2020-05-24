В Воронежской области погиб водитель "Лады", перевернувшейся в кювет
За 23 мая в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 90 ДТП, две трети которых произошли в областном центре - 63. В четырех авариях были пострадавшие: три человека получили травмы, один погиб.
Смертельная авария произошла около двух часов ночи в Каширском районе. В селе Красный Лог 23-летний водитель Лады-111840, по предварительным данным Госавтоинспекции, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где машина перевернулась. Водитель скончался на месте от полученных травм.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU