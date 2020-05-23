В Воронежской области распространение инфекции не дает приступить ко второму этапу снятия ограничений

23 Май 2020 2020-05-23T21:06:59+03:00

Впрочем, до 2 июня еще есть время соблюсти все нормы

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23 мая показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, вновь не были выполнены. Эти требования установлены Роспотребнадзором.

Если по свободному коечному фонду для лечения пациентов с Covid проблем нет. Свободно 53,8% (норма 50%). Да и по тестированию на 100 тысяч жителей все хорошо: 121,9(норма 90).

Проблема в коэффициенте распространения инфекции. Он сейчас превышен: 1,01 (норма 0,8).

Напомним, при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации губернатор Александр Гусев планирует со 2 июня разрешить работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров, продавцам, торгующим на улице, и образовательным учреждениям.

В медорганизациях остаются изолированными 848 человек - это меньше, чем ранее. Хотя под наблюдением еще 2 707 воронежцев - а еще день назад мы говорили о 2 645.

ИСТОЧНИК KP.RU