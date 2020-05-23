В Воронежской области распространение инфекции не дает приступить ко второму этапу снятия ограничений
23 мая показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, вновь не были выполнены. Эти требования установлены Роспотребнадзором.
Если по свободному коечному фонду для лечения пациентов с Covid проблем нет. Свободно 53,8% (норма 50%). Да и по тестированию на 100 тысяч жителей все хорошо: 121,9(норма 90).
Проблема в коэффициенте распространения инфекции. Он сейчас превышен: 1,01 (норма 0,8).
Напомним, при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации губернатор Александр Гусев планирует со 2 июня разрешить работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров, продавцам, торгующим на улице, и образовательным учреждениям.
В медорганизациях остаются изолированными 848 человек - это меньше, чем ранее. Хотя под наблюдением еще 2 707 воронежцев - а еще день назад мы говорили о 2 645.
ИСТОЧНИК KP.RU