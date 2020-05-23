Прилетевших из Еревана в Воронеж пассажиров распределили

23 Май 2020 2020-05-23T20:54:49+03:00

Большинство из них отправились по домам

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В Воронежской области завершили маршрутизацию пассажиров, прилетевших 23 мая из Еревана. Это был спецрейс, организованный для наших соотечественников, которым ранее не удалось выехать из столицы Армении из-за коронавируса.

В итоге он был представлен жителями 18 регионов России, включая жителей нашего региона.

Так, большая часть пассажиров была из Саратовской области - 18, из Москвы - 12, из Волгоградской области - 11.

Мы уже сообщали, что в медучреждение исключительно ради безопасности отправлена беременная девушка. Ее отвезли в 3-й роддом Воронежа. Она чувствует себя хорошо.

Также в пресс-службе регионального правительства сообщили, что 69 человек отправили домой в другие области и республики автотранспортом. 21 человека отвезли в обсерватор.

12 человек будут соблюдать обязательную самоизоляцию в Воронеже, оставшиеся 6 - в районах Воронежской области:Калачеевский, Семилукский, Новоусманский, Лискинский и Верхнемамонский.

ИСТОЧНИК KP.RU