2020-05-23T20:54:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Прилетевших из Еревана в Воронеж пассажиров распределили

Большинство из них отправились по домам
Олег ИВАНОВ
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В Воронежской области завершили маршрутизацию пассажиров, прилетевших 23 мая из Еревана. Это был спецрейс, организованный для наших соотечественников, которым ранее не удалось выехать из столицы Армении из-за коронавируса.

В итоге он был представлен жителями 18 регионов России, включая жителей нашего региона.

Так, большая часть пассажиров была из Саратовской области - 18, из Москвы - 12, из Волгоградской области - 11.

Мы уже сообщали, что в медучреждение исключительно ради безопасности отправлена беременная девушка. Ее отвезли в 3-й роддом Воронежа. Она чувствует себя хорошо.

Также в пресс-службе регионального правительства сообщили, что 69 человек отправили домой в другие области и республики автотранспортом. 21 человека отвезли в обсерватор.

12 человек будут соблюдать обязательную самоизоляцию в Воронеже, оставшиеся 6 - в районах Воронежской области:Калачеевский, Семилукский, Новоусманский, Лискинский и Верхнемамонский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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