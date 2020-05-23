В Воронеже протестировали весь контактный круг заразившихся коронавирусом чиновников мэрии

23 Май 2020 2020-05-23T16:07:24+03:00

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Поступили результаты тестов на коронавирус чиновников мэрии Воронежа, которые контактировали с руководителем городского управления физкультуры и спорта Александром Бахтиным и заместителем главы Людмилой Бородиной. Ранее у этих двоих представителей администрации подтвердился Covid-19.

- Мне очень жаль, что коллеги все-таки заболели, увы, от этого сейчас не застрахован ни один человек, который должен продолжать работу. Я желаю им скорейшего выздоровления. В течение последних дней мы получали результаты анализов всех сотрудников, входящих в их контактный круг. Взято 113 тестов, коронавирусной инфекции не выявлено ни у кого, – подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

В администрации в очередной раз обратились к воронежцам с просьбой продолжать соблюдать все меры предосторожности даже в условиях постепенного снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU