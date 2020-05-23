В Воронеже женщина нашла банковскую карту и устроила шоппинг-тур

23 Май 2020 2020-05-23T15:54:17+03:00

Владелец пластика обнаружил пропажу, когда с него списали 30 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

53-летний житель Советского района потерял кошелек с банковской картой. Пропажу мужчина заметил, когда на его телефон стали приходить смс-уведомления о списании денег в различных магазинах. До того, как воронежец успел заблокировать карту, с нее списали 30 тысяч рублей.

По записям с видеокамер в торговых залах магазинов удалось найти и «нового владельца» пластика. Им оказалась 34-летняя жительница Воронежа.

Она на улице нашла кошелек и соответственно банковскую карту, вот и решила порадовать себя покупками. Не думайте, что это просто легкомысленный поступок женщина. Ранее ее уже судили за разбой и грабеж.

Теперь же женщине предстоит ответить за «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» (ч. 2 ст. 159.3 УК РФ). Это до 5 лет тюрьмы. Сейчас виновница находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU