За время коронавируса в Воронеже обострилась конкуренция за рабочие места

23 Май 2020 2020-05-23T13:44:20+03:00

В наиболее пострадавших отраслях на вакансию могут претендовать до 13 человек

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- Сегодня средний уровень конкуренции среди соискателей Воронежа составляет 8 человек на место (До пандемии было 7 - от ред.). Но в тех сферах, которые пострадали от кризиса больше остальных, конкуренция значительно выше. В частности - в сфере «Искусство/Развлечения/Масс-медиа» - до 13 человек на вакансию, среди административного персонала – 9 соискателей на предложение, - об этом 21 мая сообщила Алена Манохина, руководитель PR-службы HeadHunter макрорегиона Юг.

В апреле, а этот месяц, наверное, можно считать показательным по тому, как рынок труда отреагировал на коронавирус, количество вакансий в Воронежской области уменьшилось на 11% по сравнению с мартом. Впрочем, роста резюме также не произошло. (Специалисты даже отмечают уменьшение на 8%).

Если говорить конкретно про Воронеж, а не про всю область, то здесь ситуация изменилась даже более резко: число вакансий уменьшилось за месяц на 15%, число резюме – на 8%.

В апреле работодатели региона чаще искали специалистов сферы «Продажи» (27% от общего числа вакансий), «Рабочий персонал» (13%), «Производство» (13%). Кроме этого, востребованы специалисты сферы информационных технологий, транспортной и логистической сферы, медицинской, банковской и бухгалтерского учета.

Соискатели активнее размещали резюме в таких областях, как «Продажи» (17%), «Административный персонал» (8%), «Транспорт/Логистика» (8%), а также в области производства, информационных технологий, строительства и недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU