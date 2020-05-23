Общежитие воронежского опорного вуза открыли после карантина

23 Май 2020 2020-05-23T12:55:13+03:00

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Общежитие №5 опорного вуза на улице 20-летия Октября открыли после карантина. Как сообщили в университете, ограничительные меры сняли 21 мая. Ранее их ввели из-за угрозы распространения коронавируса.

В конце апреля изолировать пришлось более 100 студентов - примерно 90% из них это обучающиеся из зарубежных стран.

Антон Ходунов уточнил, что изолировали около 120 человек вместе с сотрудниками. Всем им выдали индивидуальные средства защиты, в том числе маски и антисептики.

В региональном оперативном штабе по коронавирусу подтвердили, что 23 апреля госпитализировали двух студентов - впоследствии у них подтвердился Covid-19. Их состояние удовлетворительное.

Позже еще 10 студентов опорного университета заразились коронавирусом. Но сейчас ситуация стабилизировалась.

Есть заболевшие коронавирусом и в других воронежских вузах: на карантине общежития медуниверситета и ВГУИТ.

ИСТОЧНИК KP.RU