В Воронеже появилось сердце из кизильника

23 Май 2020 2020-05-23T12:15:41+03:00

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Необычной формы кустарник появился недавно около дома № 76 по улице Кольцовской. Здесь несколько лет назад высадили куст кизильника.

- Выполняя плановую стрижку растений, я услышал предложение от одного из работников ближайшего офиса попробовать изобразить сердце из кустарника. Так как «заготовка» выглядела приемлемо, попробовал. Получилось. И с тех пор ежегодно повторяю на радость прохожим, - рассказал Юрий Зубков – работник зеленого хозяйства 5 разряда районного комбината благоустройства.

Эстетичный вид придают и другим растениям Ленинского района. Их на территории порядка 3,6 тысяч кв. метров.

И если раньше эти работы сотрудники комбината благоустройства проводили садовыми ножницами, то с приобретением механических средств, процесс ухода значительно ускорился, а качество, и точность вышли на современный уровень. Например, за дневную смену один оператор, управляя мотоножницами типа STIHL HS 45 проводит формовочную обрезку и стрижку более 300 кв.м кустарника.

ИСТОЧНИК KP.RU