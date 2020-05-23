В Воронежской области мужчина утонул, свалившись в реку на «Ладе Гранта»
Ночью 21 мая 44-летний житель села Костенки услышал, что на берегу реки Дон буксовал какой-то автомобиль, после этого он услышал громкий всплеск воды. Дело было примерно в 1.50. Мужчина вызвал полицию.
Чтобы исследовать дно реки позвали водолазов. Во время аварийно-спасательных работ из воды вытащили отечественный автомобиль «Лада Гранта». В машине было тело 30-летнего жителя села Рудкино.
- Мужчина с 20 мая значился пропавшим без вести по заявлению его родственников. По предварительным данным, водитель не справился с управлением своего транспортного средства и допустил съезд в реку Дон, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.
Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU