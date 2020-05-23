Тысячи литров коньяка, виски, игристых вин обнаружили на подпольном складе в Воронежской области
В Бутурлиновке обнаружен подпольный склад с алкоголем: водка, коньяк, виски, игристые вина - на этикетках элитные или просто популярные бренды. Бутылки, как и положено, оклеены акцизными марками - но фальшивыми.
Всего изъято 7 800 литров спиртного. Накрыли производство сотрудники районного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России.
Что представлял из себя этот склад? Обычный гараж на территории частного дома на улице Ленина.
- По данным оперативников, данный алкоголь предназначался для продажи, а предполагаемая выручка от сбыта могла быть более миллиона рублей, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.
Возбуждено уголовное дело «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование» (ч. 4 ст. 327.1 УК РФ).
Нашли и хозяина склада. 47-летний мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Позже этот "товар" мог попасть на прилавкиФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU