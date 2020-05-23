Еще у 57 жителей Воронежской области выявили коронавирус на 23 мая

23 Май 2020 2020-05-23T09:47:57+03:00

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23 мая официально подтверждено заражение коронавирусом еще 57 человек в Воронежской области. об этом сообщили в региональном оперативном штабе по Covid-19. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Полный круг их контактов установлен - с ними ведется работа.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области выросло число людей, находящихся под наблюдением на дому. Врачи контролируют состояние 2645 местных жителей. Напомним, сутками ранее их было 2 247. Прирост составил 398. Зато уменьшилось число пациентов, изолированных в медорганизациях. В больницах остаются 853 человека

Медики в нашем регионе провели уже 100 540 лабораторных исследований на наличие Covid-19 у людей, в том числе прибывших из субъектов, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции

Ранее Успенский семинарский храм Воронежа с вечера среды закрыли из-за коронавируса. Сначала COVID-19 подтвердился у певчей хора. Женщина об этом сразу сообщила настоятелю.

Также вы можете увидеть карту распространения коронавируса в Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU