В Воронежской области пенсионер на отечественной легковушке протаранил трактор

23 Май 2020 2020-05-23T09:38:07+03:00

74-летний мужчина выехал на встречную полосу, но не рассчитал маневр

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В Кантемировском районе в селе Зайцевка пенсионер на автомобиле «ВАЗ-2107» влетел в трактор «Джон Дир». 74-летний водитель отечественной легковушки не вовремя выехал на встречную полосу. ДТП случилось 22 мая в 9.30.

- Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, его 67-летняя пассажирка доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 108 ДТП, из них в областном центре – 83, на федеральных трассах - 2, в районах области – 23. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 человека и 5 погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU