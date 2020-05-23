В Воронеже выберут лучший из 16 проектов скульптуры фронтового шофера из рассказа Шолохова

23 Май 2020 2020-05-23T09:29:43+03:00

Лучший проект должны выбрать в ближайшее время

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25 мая в Воронеже жюри открытого конкурса определит лучший проект скульптурной композиции, посвященной Андрею Соколову – фронтовому шоферу, герою рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека». Памятник должны установить на территории мемориального комплекса «Осетровский плацдарм».

Не так давно в Верхнемамонском районе закончили строить мемориальный комплекс «Осетровский плацдарм». На его месте с 16 по 31 декабря 1942 года была успешно проведена Среднедонская наступательная операция под кодовым названием «Малый Сатурн».

- Всего на конкурс поступило 16 проектов из 8 городов России -Воронеж, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Курск, Москва, Липецк, Пенза, Химки. Участники - профессиональные художники, скульпторы, архитекторы, дизайнеры; авторские коллективы. Автору проекта, признанного победителем, будет предложено приоритетное право реализации проекта, - сообщает оператор конкурса «Бюро деловых событий».

Конкурс организован департаментом архитектуры и градостроительства Воронежской области при поддержке департаментов культуры и по развитию муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU