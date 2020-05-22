В райцентре Воронежской области дикий лось пробежал по дворам домов
В паблике «Подслушано» АННА» разместили видео дикого лося, носившегося по дворам в поселке Анна. Очевидец пробежки животного сообщил, что рогатый повалил все заборы и умчался в сторону улицы 9 Января.
В комментариях к видео жители Анны сообщали, что тоже видели лося. Один заявил, что заметил животное, когда играл в футбол и считает, что ему повезло, что зверь пробежал мимо. Другой видел в посадке маленького лосенка.
Возможно, в этом и есть разгадка поведения взрослого лося. Не исключено, что он искал заплутавшего малыша. Либо обоих животных кто-то спугнул.
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ИСТОЧНИК KP.RU