2020-05-22T20:07:33+03:00
Общество

В райцентре Воронежской области дикий лось пробежал по дворам домов

И порушил все заборы
Юрий КОЗЛОВ
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Фрагмент большой прогулки лося по Анне.Фрагмент большой прогулки лося по Анне.Фото: кадр с видео
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В паблике «Подслушано» АННА» разместили видео дикого лося, носившегося по дворам в поселке Анна. Очевидец пробежки животного сообщил, что рогатый повалил все заборы и умчался в сторону улицы 9 Января.

В комментариях к видео жители Анны сообщали, что тоже видели лося. Один заявил, что заметил животное, когда играл в футбол и считает, что ему повезло, что зверь пробежал мимо. Другой видел в посадке маленького лосенка.

Возможно, в этом и есть разгадка поведения взрослого лося. Не исключено, что он искал заплутавшего малыша. Либо обоих животных кто-то спугнул.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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