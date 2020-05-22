В Воронеже водитель, угробивший мужчину и покалечивший 4-летнего мальчика, может сесть на пять лет

22 Май 2020 2020-05-22T18:09:39+03:00

Его дело будут рассматривать в Левобережном районном суде

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Дошло до суда уголовное дело 21-летнего жителя Острогожского района. По данным следствия, мужчина 12 ноября 2019 года около 6.40 ехал на «Хонде-Цивик» в Воронеже возле дома № 1 по улице Майской. Юноша не обратил внимание на дорожный знак, предупреждающий о резком повороте вправо, и по мокрой дороге вылетел на встречную полосу. Там он врезался в «десятку».

В результате ДТП травмы получили 41-летний воронежец, руливший «Ладой», и двое детей: четырехлетний мальчик и шестилетняя девочка. Водитель «десятки» вскоре умер в больнице. А мальчик получил травмы, принесшие тяжкий вред его здоровью.

По части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» жителю Острогожского района грозит до пяти лет лишения свободы. Решение по этому уголовному делу будут принимать в Левобережном районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU