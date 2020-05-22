В Воронежской области 79-летний водитель «семерки» протаранил «Ниву»: погибли трое

22 Май 2020 2020-05-22T17:05:28+03:00

От "семерки" мало что осталось, у "Нивы" погнут капот и выбито стекло. Фото: скриншот с видео "Подслушано" АННА ВКонтакте.

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22 мая в 14.18 на 330 километре дороги Курск-Саратов недалеко от Анны случилась авария, закончившаяся страшной трагедией.

79-летний воронежец, руливший «семеркой», ехал из столицы Черноземья в сторону Борисоглебска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Ниву», которой управлял 47-летний житель Аннинского района. Удар был очень сильным. От «семерки» вообще мало что осталось, у «Нивы» сильно погнут капот и выбито лобовое стекло. Но самое страшное – погибли три человека: водители обеих машин и 81-летняя пассажирка «семерки», жительница Воронежа. Умерли все они до приезда скорой.

- Наши сотрудники проводят проверку обстоятельств ДТП, в частности, почему пожилой водитель потерял контроль над машиной, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU