В Воронежской области два предприятия устроили свалки на сельскохозяйственных землях
В Воронежской области два предприятия устроили крупные свалки прямо на сельскохозяйственных землях. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа». Нарушения вскрылись во время прокурорской проверки исполнения природоохранного законодательства.
Оказалось, что около села Верхний Бык Воробьевского района находится незаконная свалка мусора и бытовых отходов. Такие же обнаружились на с/х землях, которые используют ФГУП «Воробьевское» и КФХ Маслова.
В ведомстве пояснили. что представления об устранении свалок уже направлялись главе сельского поселения, директору и главе крестьянски-фермерского хозяйства в июне 2019 года. Но до сих пор мусор так и не убрали.
Теперь ликвидации свалки будут требовать через суд.
ИСТОЧНИК KP.RU