В Воронежской области два предприятия устроили свалки на сельскохозяйственных землях

22 Май 2020 2020-05-22T16:52:35+03:00

Убрать мусор их теперь заставят через суд

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В Воронежской области два предприятия устроили крупные свалки прямо на сельскохозяйственных землях. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа». Нарушения вскрылись во время прокурорской проверки исполнения природоохранного законодательства.

Оказалось, что около села Верхний Бык Воробьевского района находится незаконная свалка мусора и бытовых отходов. Такие же обнаружились на с/х землях, которые используют ФГУП «Воробьевское» и КФХ Маслова.

В ведомстве пояснили. что представления об устранении свалок уже направлялись главе сельского поселения, директору и главе крестьянски-фермерского хозяйства в июне 2019 года. Но до сих пор мусор так и не убрали.

Теперь ликвидации свалки будут требовать через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU