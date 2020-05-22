Житель Воронежской области три месяца проведет в колонии за пьяную езду

22 Май 2020 2020-05-22T15:39:27+03:00

Кроме того, мужчину на три года лишили прав

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В Борисоглебском районе 31-летний местный житель проведет в колонии общего режима три месяца за пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 22 мая.

В начале ноября прошлого года пьяный мужчина ночью сел за руль своего автомобиля ВАЗ-21099 и поехал по трассе «село Третьяки - село Губари». Там его задержали сотрудники ДПС. Местный житель отказался от освидетельствования алкотестером. Тогда госавтоинспекторы отстранили его от управления и доставили в дежурную часть.

Кроме того, во время проверки по базам данных полицейские выяснили, что за три года мужчину четыре раза привлекали к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В ближайшие три года мужчина за руль не сядет. Суд лишил его прав.

ИСТОЧНИК KP.RU