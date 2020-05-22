В Воронеже мужчина за кражу телефона может сесть на пять лет

22 Май 2020 2020-05-22T14:33:03+03:00

Он хотел продать мобильник, чтобы достать деньги на покупку наркотиков

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9 мая, когда другие воронежцы праздновали День Победы, 38-летний житель Советского района был озабочен одним – как достать денег на дозу. Он зашел между 13.30 и 13.45 в магазин компьютерной техники на улице Космонавтов. Дождался, пока продавец отвлекся, и украл ее телефон, лежавший на зарядке. 37-летняя женщина обратилась в полицию.

Стражи порядка просмотрели записи видеокамер и вскоре задержали вора. Далеко он не ушел – его поймали в Советском районе. При обыске нашли украденный телефон.

- В отделе полиции мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы), - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU