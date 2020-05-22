В Воронеже управляющая компания заменила неисправный прибор учета теплоэнергии после вмешательства ГЖИ

22 Май 2020 2020-05-22T13:38:55+03:00

Прибор не работал с ноября 2019 года

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В Воронеже инициативные жильцы дома № 32 по улице Богдана Хмельницкого направили в региональную государственную жилищную инспекцию коллективное письмо. Жильцы трехэтажки жаловались на неисправный общедомовой прибор учета тепловой энергии.

Как пояснили в пресс-службе ГЖИ, в начале марта жилищный инспектор провел проверку и обнаружил, что прибор выведен из эксплуатации, демонтирован управляющей организацией АО «УК Железнодорожного района» и передан на ремонт в специализированную организацию еще в ноябре 2019 года.

В адрес УК направили предписание об устранении нарушения. После этого компания прислала ГЖИ акт, подтверждающий, что узел учета тепловой энергии запущен.

ИСТОЧНИК KP.RU