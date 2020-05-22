В Воронеже дожди и холод задержатся дольше, чем предполагали

22 Май 2020 2020-05-22T13:09:58+03:00

Синоптики полагают, что тепло к нам придет только к концу следующей недели

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Воронежские метеорологи несколько скорректировали прогноз погоды на ближайшие дни. Напомним, ранее они сообщали, что с начала следующей недели в наш регион придет тепло. Оказалось, что его придется ждать подольше.

- Антициклон, принесший жару за 30 градусов в Сибирь, никак не хочет пускать на восток холодный циклон, задержавшийся над нашей областью (и не только, он тянется аж до Кавказа), - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Прохладная погода задержится до середины следующей недели. Только 28 мая антициклон с Западной Европы окончательно укрепится над территорией нашей области. В результате 28 мая температура поднимется до +20, а к концу недели станет еще теплее.

В ночь на субботу, 23 мая, синоптики ожидают небольшой дождь при +5 градусах. Днем осадки не прекратятся, но и не усилятся. Температура поднимется до +14.

Ночью в воскресенье, 24 мая, при облачной погоде, как и сутки назад, столбик термометра будет держаться в районе +5 градусов. Днем то будет идти дождь, то выглядывать солнце. Вместо западного ветра подует юго-западный. Потеплеет до +15 градусов.

В ночь на понедельник, 25 мая, юго-западный ветер будет вытеснен южным, метеорологи обещают небольшой дождь при +7 градусах. Днем потеплеет до +17, солнце будет то выглядывать, то скрываться за облаками. Снова сменится ветер – на этот раз на юго-восточный.

Ночью во вторник, 26 мая, вернется южный ветер, снова пойдет дождь, при этом синоптики прогнозируют +9 градусов. Днем потеплеет до +14. Дождь не прекратится, но, как и ночью, он будет не очень сильным.

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ИСТОЧНИК KP.RU