В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

22 Май 2020 2020-05-22T13:06:16+03:00

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В Воронежской области ночью и утром в субботу, 23 мая, ожидаются заморозки. Температура воздуха может опуститься до -2 градусов мороза. Об штормовом предупреждении сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 22 мая.

- Просим всех граждан, особенно работающих в аграрном секторе, принять информацию к сведению и скорректировать жизнедеятельность в соответствии с ней, - прокомментировали в ведомстве.

Между тем, воронежские синоптики скорректировали прогноз погоды - оказалось, что холод и дождь задержатся в нашем регионе дольше, чем предполагали ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU