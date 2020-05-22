В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
В Воронежской области ночью и утром в субботу, 23 мая, ожидаются заморозки. Температура воздуха может опуститься до -2 градусов мороза. Об штормовом предупреждении сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 22 мая.
- Просим всех граждан, особенно работающих в аграрном секторе, принять информацию к сведению и скорректировать жизнедеятельность в соответствии с ней, - прокомментировали в ведомстве.
Между тем, воронежские синоптики скорректировали прогноз погоды - оказалось, что холод и дождь задержатся в нашем регионе дольше, чем предполагали ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU