Последний звонок 2020 в Воронежской области: для 230 тысяч школьников проведут онлайн-линейку

22 Май 2020 2020-05-22T12:43:40+03:00

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25 мая для 230 тысяч школьников Воронежской области пройдет онлайн-линейка последнего звонка. Трансляция начнется в 12.00 в группе регионального департамента образования, науки и молодежной политики.

Как пояснили в ведомстве, мероприятие объединит три блока: линейку для младших школьников, учеников среднего звена и старшей школы. В программе онлайн-марафона: поздравления и истории успеха приглашенных гостей, музыкальные сюрпризы, прямые включения школ и муниципалитетов, возможность передать привет любимому классу, школе, учителю. Кроме того, во время праздника объявят победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России - 2020».

Накануне департамент образования запустил серию челленджей для выпускников, их родителей и друзей. Так, участникам «Школьной эволюции» нужно опубликовать в соцсетях фото из 1 класса и 11-го, начать пост со слов «Спасибо школе за…». Также ребятам предлагают заложить цифровую «капсулу времени» и передать послание для выпускников 2030 года. Подробную информацию о других онлайн-мероприятиях можно найти также в группе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU