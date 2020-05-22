Воронежец оплатил покупку автопокрышек в интернете, но товар ему так и не пришел

22 Май 2020 2020-05-22T12:38:20+03:00

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Воронежец перевел мошеннику 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 22 мая.

В полицию обратился 52-летний местный житель. Он рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже автомобильных покрышек. Разместивший объявление мужчина заявил покупателю, что отправит товар только после его полной оплаты. Горожанин перевел мошеннику на карту 10 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь. Покрышки воронежцу, естественно, так и не пришли.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано девять сообщений о фактах совершения мошенничеств. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU