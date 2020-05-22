2020-05-22T11:12:32+03:00
Общество

В Воронеже 8-летний мальчик сбежал от бабушки во время прогулки

Ребенок прошел около пяти километров до того, как его нашли сотрудники ДПС
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже восьмилетний мальчик пропал во время прогулки. Бабушка ребенка отлучилась в магазин на остановке «Улица Некрасова» в 17:20 четверга, 21 мая. Когда она вернулась, внука уже не было.Женщина обратилась в полицию и к поисковикам. Об этом рассказали волонтеры.

Через 15 минут после поступления заявки поисковики выдвинулись к месту пропажи и в ближайшие торговые центры. Однако уже в 20.38 мальчика нашли сотрудники ДПС у ТЦ «Юго-Запад». За это время ребенок в одиночку прошел около пяти километров.

Прибывшие волонтеры довезли ребёнка и его маму из отдела полиции до дома, С путешественником провели профилактическую беседу.

Напомним, 15 мая в Воронеже пропал 11-летний мальчик. Но на следующий день ребенка нашли в книжном магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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