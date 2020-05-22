2020-05-22T10:55:10+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить директора управляющей компании за похищение трех миллионов у жильцов

Женщина перевела лишь часть денег за оплату электроэнергии, остальное она оставила себе
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже будут судить 41-летнюю местную жительницу, которая была директором управляющей компании в Коминтерновском районе. Женщину обвиняют в причинении имущественного ущерба в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 22 мая.

По версии следствия, за семь месяцев прошлого года от жителей многоквартирных домов и собственников помещений за оплату электроэнергии поступили 10 млн. 854 тысячи рублей. Но женщина перечислила поставщику услуг только 7 миллионов 693 тысячи рублей. Оставшейся суммой в размере 3 млн 161 тысяча рублей она распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ направлено в Коминтерновский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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