В Воронеже будут судить директора управляющей компании за похищение трех миллионов у жильцов
В Воронеже будут судить 41-летнюю местную жительницу, которая была директором управляющей компании в Коминтерновском районе. Женщину обвиняют в причинении имущественного ущерба в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 22 мая.
По версии следствия, за семь месяцев прошлого года от жителей многоквартирных домов и собственников помещений за оплату электроэнергии поступили 10 млн. 854 тысячи рублей. Но женщина перечислила поставщику услуг только 7 миллионов 693 тысячи рублей. Оставшейся суммой в размере 3 млн 161 тысяча рублей она распорядилась по своему усмотрению.
В настоящее время уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ направлено в Коминтерновский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU