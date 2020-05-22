На трассе в Воронежской области столкнулись два ВАЗа: пострадали два человека

22 Май 2020 2020-05-22T10:30:02+03:00

Один из водителей не выдержали дистанцию

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В Семилукском районе на 212 км автодороги Р-298 «Курск-Воронеж» столкнулись два ВАЗа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 22 мая.

Авария случилась в 5.53 накануне, 21 мая. 67-летний водитель ВАЗ-21124 ехал в Воронеж, но не выдержал необходимую дистанции до впереди движущегося автомобиля ВАЗ-21104 и столкнулся с ним. За рулем второй машины был 30-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «двенадцатой» и 56-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Их доставили в больницу. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всего за сутки в Воронежской области за сутки зарегистрировано 107 ДТП, из них в областном центре – 83, на федеральных трассах - четыре, в районах области – 20. В двух ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU