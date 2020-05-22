В Воронеже проведут вебинары для предпринимателей по продвижению в интернете и гибкому управлению
Вы сможете развивать свое дело с помощью социальный сетей и механизмам Agile
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Воронежский центр «Мой бизнес» представил новую версию своего сайта. На портале вы получите полный доступ к информации о государственной поддержке, советам от состоявшихся бизнесменов, обучающим тренингам и другому полезному материалу, который поможет вам быть успешным предпринимателем.
ИСТОЧНИК KP.RU