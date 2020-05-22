2020-05-22T10:24:33+03:00
Общество

В Воронеже проведут вебинары для предпринимателей по продвижению в интернете и гибкому управлению

Вы сможете развивать свое дело с помощью социальный сетей и механизмам Agile
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Воронежский центр «Мой бизнес» представил новую версию своего сайта. На портале вы получите полный доступ к информации о государственной поддержке, советам от состоявшихся бизнесменов, обучающим тренингам и другому полезному материалу, который поможет вам быть успешным предпринимателем.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше половины мест в дежурных группах воронежских детсадов остаются свободными
В воронежском храме у священника и певчей подтвердился коронавирус
В Воронежской области за сутки выздоровело рекордное количество человек
В Воронеже 8-летний мальчик сбежал от бабушки во время прогулки
В Воронеже будут судить директора управляющей компании за похищение трех миллионов у жильцов
На трассе в Воронежской области столкнулись два ВАЗа: пострадали два человека
В Воронеже проведут вебинары для предпринимателей по продвижению в интернете и гибкому управлению
Как познакомиться с участниками предварительного голосования
Стало известно, каким воронежцам нужно заплатить за воду раньше конца мая
В Воронеже пьяный вор угнал велосипед, но по дороге потерял его
У 55 жителей Воронежской области выявили коронавирус на 22 мая
В Воронежской области оформили первые квартиры по льготной ипотеке
В воронежском облздраве объяснили, почему часть медиков не получила стимулирующие выплаты
Прокуратура начала проверку после митинга работников скорой помощи в Воронеже