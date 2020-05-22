Как познакомиться с участниками предварительного голосования

22 Май 2020 2020-05-22T09:56:40+03:00

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Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выборные должности на предстоящих в этом году федеральных, региональных и муниципальных выборах из-за пандемии коронавируса и ограничений в регионах РФ массовых мероприятий проходит только в формате онлайн.

Информацию о кандидатах Предварительного голосования можно найти на сайте «Единой России» в разделе Электронное предварительное голосование, а также на официальном сайте PG.ER.RU.

Помимо биографических данных, можно ознакомиться с роликами-самопрезентациями, в которых участники ПГ рассказывают о себе, своём профессиональном пути, жизненных ценностях, взглядах на развитие страны и о своих целях в политике.

По мнению участника Предварительного голосования Дмитрия Ширяева, каждому кандидату очень важны мнение и гражданская позиция избирателей.

«В сжатом формате, как требуют правила интернета, нам необходимо было рассказать свою биографию и тезисно изложить свою программу, - поделился Ширяев. - Это не просто, но мы надеемся, что смогли отразить главные приоритеты нашей идеологии. Теперь выбор за гражданами. И это самый волнительный момент».

Начиная с 25 мая в течение семи дней, любой желающий может зарегистрироваться через свою учетную запись на сайте «Госуслуги» и проголосовать за своего кандидата. Отметим, что система электронного голосования защищена от внешнего и внутреннего вмешательства.

Напомним, в Воронежской области на участие в ПГ подано почти 600 заявлений. Среди кандидатов – работники образования, здравоохранения, культуры, спортсмены, представители творческих профессий, аграрии, предприниматели.

ИСТОЧНИК KP.RU