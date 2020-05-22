2020-05-22T10:00:58+03:00
Общество

Стало известно, каким воронежцам нужно заплатить за воду раньше конца мая

Оказалось, что для людей, рассчитывающихся с ними напрямую, последний срок, когда нужно перечислить деньги, - 23 мая
Юрий КОЗЛОВ
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Будьте внимательны - если вы на прямых расчетах с "РВК-Воронеж", за воду нужно будет заплатить до 23 мая.Будьте внимательны - если вы на прямых расчетах с "РВК-Воронеж", за воду нужно будет заплатить до 23 мая.Фото: из архива «КП»
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В «РВК-Воронеж» сообщили, что срок оплаты их услуг для людей, расплачивающихся с ними напрямую и через управляющие компании, в мае будет отличаться. Напомним, ранее УК, обслуживающие 60 процентов жилого фонда столицы Черноземья, заявили о том, что за «коммуналку» горожане, которых они обслуживают, могут отдать деньги до конца мая. При этом люди не будут считаться должниками. Список управляющих компаний, принявших такое решение в целях профилактики нового коронавируса, можно увидеть здесь.

Однако оказалось, что для горожан, находящихся на прямых расчетах с «РВК-Воронеж», последний срок оплаты их услуг гораздо раньше – 23 мая.

- Тем нашим потребителям (имеются в виду физические лица), которые оплачивают водоснабжение и водоотведение через управляющие компании, можно будет отдать деньги до конца месяца, - уточнили в «РВК-Воронеж».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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