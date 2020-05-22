2020-05-22T09:37:34+03:00
Происшествия

В Воронеже пьяный вор угнал велосипед, но по дороге потерял его

Похитителя задержали сотрудники полиции
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже задержали подозреваемого в похищении велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В полицию обратился 40-летний владелец велосипеда. Он рассказал, что транспорт украли ночью из подъезда дома на улице Чапаева. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.

По камерам видеонаблюдения правоохранители установили личность вора. Им оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления 34-летний воронежец. В отделе полиции мужчина признал вину и пояснил, что в ту ночь был пьян. Он похитил велосипед, но не справился с его управлением, а затем потерял его.

Теперь сотрудники полиции разыскивают велосипед. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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