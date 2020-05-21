2020-05-21T22:57:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В воронежском облздраве объяснили, почему часть медиков не получила стимулирующие выплаты

Дело в том, что они не работали с пациентами с ПЦР-подтвержденным коронавирусом
Олег ИВАНОВ
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Медработники могут получить разъяснения по "коронавирусным" доплатам по телефону +7 (473) 212-61-79 доб. номер 6.Медработники могут получить разъяснения по "коронавирусным" доплатам по телефону +7 (473) 212-61-79 доб. номер 6.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В департаменте здравоохранения Воронежской области отреагировали на стихийный митинг работников подстанции скорой помощи в Левобережном районе Воронежа. Напомним, медики 21 мая устроили протест из-за того, что не получили стимулирующие выплаты.

В облздраве сообщили, что к 21 мая через портал Госуслуг поступило 119 обращений по вопросам стимулирующих выплат в связи с работой с больными коронавирусом. Так, 61 обращение – от 55 работников Воронежской станции скорой медицинской помощи. Это 5,4% от общей численности персонала станции.

- Большинство обращений - от среднего медперсонала и водителей бригад скорой медицинской помощи, которые считают несправедливым, что на выплаты стимулирующего характера в соответствии с постановлением правительства от 12 апреля 2020 года №484 имеют право только сотрудники, непосредственно участвующие в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлен COVID-19, - сообщают в облздраве.

Оказалось, что авторы 49 обращений из упомянутых выше 61 не работали с людьми с ПЦР-подтвержденным коронавирусом.

Еще пять обращений были удовлетворены несколькими днями ранее после нового постановления правительства от 15 мая 2020 года и изменений в предыдущем постановление.

- Обсуждается вопрос о признании КТ-диагностики достаточным правовым основанием для подтверждения диагноза Covid-19. Это также даст основания для корректировки начислений, - уточняют в облздраве.

В марте работникам Воронежской станция скорой медицинской помощи выплатили 6,7 млн рублей. Деньги получили 955 человек. Из них врачи – 152, средний медперсонал – 803.

В апреле - опять же 955 человек: врачи – 138, средний медперсонал – 817. Но уже на общую сумму 8,6 млн рублей. Это выплаты по постановлению № 415.

По постановлению № 484 в апреле получили выплаты 270 работников скорой: 18 врачей, 143 среднего медперсонала и 109 водителей. Им выплатили в целом чуть меньше 9,4 млн рублей.

Из регионального бюджета дополнительно выплатили чуть больше 4 млн.

- Каждый сотрудник важен и труд каждого ценен. Нет мотивов экономить на выплатах. Эти деньги невозможно направить на другие цели, кроме стимулирующих выплат. И они не лимитированы, то есть их получат все, кто имеет основания. Департамент и медорганизации заинтересованы в том, чтобы сотрудники получили максимально возможное вознаграждение, были довольны и продолжали качественно выполнять свою работу. Медработники могут получить разъяснения по телефону +7 (473) 212-61-79 доб. номер 6. Это телефон «горячей линии» по вопросам стимулирующих выплат работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, - комментирует Андрей Чуриков, замруководителя регионального департамента здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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