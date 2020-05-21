Прокуратура начала проверку после митинга работников скорой помощи в Воронеже

21 Май 2020 2020-05-21T21:26:42+03:00

Медики устроили протест из-за того, что им не выплатили стимулирующие выплаты

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В прокуратуре Воронежской области заинтересовались стихийным митингом работников подстанции скорой помощи в Левобережном районе Воронежа. Медики 21 мая устроили протест из-за того, что им не выплатили стимулирующие выплаты.

Доплаты положены врачам, медперсоналу и водителям скорой помощи, если они работают с пациентами, которых был обнаружен новый коронавирус. Ситуацию взял на контроль прокурор области Александр Гулягин.

- В случае выявления нарушений будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования, - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее стало известно о невыплатах в Аннинском и Терновском районах. Главврачи этих больниц должны устранить нарушения. Виновных привлекут к ответственности.

Также мы сообщали, что почти 1 млрд рублей выплатят воронежским медикам, борющимся с новым коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU