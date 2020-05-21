2020-05-21T20:59:02+03:00
Общество

В Воронеже с 21 на 22 мая продолжат ремонт на 16 улицах

Планируется устройство съездов, укрепление обочин, установка бортового камня и другие работы
Олег ИВАНОВ
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С 21 на 22 мая в Воронеже в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется:

- устройство съездов, укрепление обочин на улицу 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной);

- поднятие горловин колодцев, установка бортового камня на улице 40 лет Октября;

- ремонт тротуаров на улицу Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров);

- подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона на улице Беговая;

- устройство съездов, укрепление обочин на улице Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина);

- устройство съездов, укрепление обочин на улице Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской);

- поднятие горловин колодцев, установка бортового камня на улице Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова);

- установка бортового камня на улице Ленинградская;

- устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона на улице Любы Шевцовой;

- подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона на улице Майская (от дома №11 до дома №42);

- поднятие горловин колодцев, установка бортового камня в переулке Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина);

- устройство съездов, укрепление обочин на улице Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы);

- устройство съездов, укрепление обочин на улице Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина);

- устройство съездов, укрепление обочин на площади Советов (от переулка Дружеский до улицы 1 Мая);

- устройство съездов на улице Хользунова (от дома №68 до Московского проспекта);

- устройство съездов, укрепление обочин на улице Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко).

ИСТОЧНИК KP.RU

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