Новое расписание ЕГЭ 2020: воронежские выпускники начнут сдавать экзамены 29 июня

21 Май 2020 2020-05-21T20:19:06+03:00

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Министерство просвещения опубликовало новые даты проведения ЕГЭ. Стартуют экзамены 29 июня, в этот день выпускники будут сдавать географию, литературу и информатику. 2 и 3 июля - ребята напишут русский язык. 6 числа - профильную математику, 9 июля - историю и физику, 13-го - обществознание и химию. ЕГЭ по биологии и сдачу письменной части по иностранным языкам назначили на 16 июля. Устную часть иностранного примут 18 и 20 числа. Резервные дни по всем предметам будут также предусмотрены, пока что их даты неизвестны.

Напомним, в этом году сдавать ЕГЭ будут только выпускники, которые собираются поступать в вуз. Аттестаты выдадут всем ребятам без исключения еще до проведения единого госэкзамена, в начале июня. Из-за переноса основного периода ЕГЭ зачисление в вузы пройдет в августе. Учебным заведениям выделят допместа, чтобы не менее 60% выпускников могли продолжить обучение бесплатно. Кроме того, военный призыв для поступающих парней в этом году отложат.

В Воронежской области увеличится количество пунктов проведения единого госэкзамена. Суммарно их будет около 200. Это связано с необходимостью соблюдать социальную дистанцию. Если раньше в аудитории размещали до 15 человек, то в этом году будут запускать пять-шесть.

ИСТОЧНИК KP.RU