2020-05-21T20:19:06+03:00
Общество

Новое расписание ЕГЭ 2020: воронежские выпускники начнут сдавать экзамены 29 июня

Публикуем обновленные даты проведения единого госэкзамена в 2020 году
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Министерство просвещения опубликовало новые даты проведения ЕГЭ. Стартуют экзамены 29 июня, в этот день выпускники будут сдавать географию, литературу и информатику. 2 и 3 июля - ребята напишут русский язык. 6 числа - профильную математику, 9 июля - историю и физику, 13-го - обществознание и химию. ЕГЭ по биологии и сдачу письменной части по иностранным языкам назначили на 16 июля. Устную часть иностранного примут 18 и 20 числа. Резервные дни по всем предметам будут также предусмотрены, пока что их даты неизвестны.

Напомним, в этом году сдавать ЕГЭ будут только выпускники, которые собираются поступать в вуз. Аттестаты выдадут всем ребятам без исключения еще до проведения единого госэкзамена, в начале июня. Из-за переноса основного периода ЕГЭ зачисление в вузы пройдет в августе. Учебным заведениям выделят допместа, чтобы не менее 60% выпускников могли продолжить обучение бесплатно. Кроме того, военный призыв для поступающих парней в этом году отложат.

В Воронежской области увеличится количество пунктов проведения единого госэкзамена. Суммарно их будет около 200. Это связано с необходимостью соблюдать социальную дистанцию. Если раньше в аудитории размещали до 15 человек, то в этом году будут запускать пять-шесть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура начала проверку после митинга работников скорой помощи в Воронеже
В Воронеже с 21 на 22 мая продолжат ремонт на 16 улицах
Новое расписание ЕГЭ 2020: воронежские выпускники начнут сдавать экзамены 29 июня
В Воронеже два парка обработают от клещей
В Воронеже закрытые на время самоизоляции офисы обчистил вор
В Воронеже с помощью генетических исследований можно установить родство по материнской линии
Одного из начальников воронежского «Россельхозбанка» поймали на взятке в 1,4 млн рублей
Суд отклонил апелляцию обвиняемого во взятке экс-ректора воронежского опорного вуза
В Воронеже рассказали, зачем перекопали четыре улицы
Снятие ограничений по коронавирусу в Воронеже: со 2 июня могут открыть магазины до 800 кв. м.
В Воронеже возобновят работу реабилитационные центры для особенных детей
До 28 мая драмтеатр открыл кассы, чтобы вернуть деньги за отмененные из-за коронавируса спектакли
В Воронеже публичные слушания по Генплану перенесут на онлайн-площадку
Воронежец вырастил на участке 135 кусов конопли
В Воронеже нашли покупателя на дом Вагнера: историческое здание продавали за рубль
В Воронеже пройдет онлайн фестиваль "На молодежной волне"
В Воронеже женщина ходит по квартирам и, представляясь приставом, «арестовывает» имущество
В Воронеже стало известно, что будет с территорией бывшего экскаваторного завода
Вторая очередь реконструкции Центрального парка Воронежа может начаться только через два-три года
В Воронеже за сутки выздоровели от коронавируса 79 человек
В Воронеже рассказали, какой участок Петровской набережной обновят в первую очередь