В Воронеже два парка обработают от клещей

21 Май 2020 2020-05-21T20:11:42+03:00

Ранее мы сообщали, что из-за укусов клещей пострадало 569 человек

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22 мая специалисты Центра гигиены и эпидемиологии обработают от клещей два воронежских общественных пространства: Центральный парк (ул. Ленина, 10) и парка «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4д).

В мэрии Воронежа просят воздержаться от посещения общественных мест и отнестись с пониманием к принимаемым мерам.

- Отдельно напомним, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции, и с целью предупреждения неблагоприятных последствий работа парков прекращена до особого распоряжения, - отмечают в администрации города.

Ранее мы сообщали, что в 18 мая из-за укусов клещей в медорганизации обратилось 569 воронежцев. Впрочем, это на 34% меньше аналогичного периода 2019 года (868 человек).

ИСТОЧНИК KP.RU