В Воронеже закрытые на время самоизоляции офисы обчистил вор

21 Май 2020 2020-05-21T19:40:35+03:00

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С марта по май, то есть в то время, когда в регионе действовал режим повышенной готовности, и многим приходилось работать удаленно, воспользоваться ситуацией решил 37-летний воронежец. Он не испугался коронавируса и «заглянул» в несколько офисных помещений в Северном микрорайоне.

Днем он отжимал с помощью отвертки двери и похищал технику. А кого стеснять, если все на самоизоляции? Оперативникам вскоре удалось поймать вора - его вычислили по записям с видеокамер. Мужчина признался, что сдавал похищенное оборудование в ломбард. На его счету как минимум шесть таких «набегов»

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Впрочем, мужчина и ранее был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU