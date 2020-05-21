В Воронеже с помощью генетических исследований можно установить родство по материнской линии
В воронежском бюро судебно-медицинской экспертизы внедрили в практику методику исследования митохондриальной ДНК человека. Что скрывается за этим сложным названием?
Теперь в нашем регионе с помощью генетических исследований, например, будет проще установить родство по материнской линии. Кроме того, она поможет быстрее идентифицировать личность неопознанных трупов. Подготовлено два эксперта для работы в этом направлении.
Кроме того, сотрудники медучреждения опробовали метод газовой хроматомасс-спектрометрии, который открывает большие возможности для исследований, направленных на выявление наркотических, психоактивных веществ и лекарственных препаратов.
ИСТОЧНИК KP.RU