В Воронеже с помощью генетических исследований можно установить родство по материнской линии

21 Май 2020 2020-05-21T19:02:50+03:00

Для этого в нашем городе опробовали новую методику

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В воронежском бюро судебно-медицинской экспертизы внедрили в практику методику исследования митохондриальной ДНК человека. Что скрывается за этим сложным названием?

Теперь в нашем регионе с помощью генетических исследований, например, будет проще установить родство по материнской линии. Кроме того, она поможет быстрее идентифицировать личность неопознанных трупов. Подготовлено два эксперта для работы в этом направлении.

Кроме того, сотрудники медучреждения опробовали метод газовой хроматомасс-спектрометрии, который открывает большие возможности для исследований, направленных на выявление наркотических, психоактивных веществ и лекарственных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU