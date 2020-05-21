Одного из начальников воронежского «Россельхозбанка» поймали на взятке в 1,4 млн рублей

21 Май 2020 2020-05-21T18:22:17+03:00

За эти деньги он помог бизнесмену открыть кредитную линию

Изменить размер текста: A A

Начальника одного из отделов воронежского филиала «Россельхозбанка» подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Следственными органами областного СК возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, начальник получил от предпринимателя 1,4 млн рублей. Банкир за это «вознаграждение» помог ускорить рассмотрение документов о предоставлении кредитных средств. В итоге было принято положительное решение о кредитовании бизнесмена в данном банке.

Материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, представлены сотрудниками регионального УФСБ России. Оперативники провели обыски. Сейчас допрашивают свидетелей.

- Сотрудник «Россельхозбанка» задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального СУ СКР Сергей Барбашов.

ИСТОЧНИК KP.RU