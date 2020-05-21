Одного из начальников воронежского «Россельхозбанка» поймали на взятке в 1,4 млн рублей
Начальника одного из отделов воронежского филиала «Россельхозбанка» подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Следственными органами областного СК возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
По версии следствия, начальник получил от предпринимателя 1,4 млн рублей. Банкир за это «вознаграждение» помог ускорить рассмотрение документов о предоставлении кредитных средств. В итоге было принято положительное решение о кредитовании бизнесмена в данном банке.
Материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, представлены сотрудниками регионального УФСБ России. Оперативники провели обыски. Сейчас допрашивают свидетелей.
- Сотрудник «Россельхозбанка» задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального СУ СКР Сергей Барбашов.
ИСТОЧНИК KP.RU