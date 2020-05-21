2020-05-21T17:47:55+03:00
Происшествия

Суд отклонил апелляцию обвиняемого во взятке экс-ректора воронежского опорного вуза

Следовательно в СИЗО он останется до 28 июля
Олег ИВАНОВ
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Доводы защиты, об избрании более мягкой меры пресечения наказания, посчитали несостоятельнымиДоводы защиты, об избрании более мягкой меры пресечения наказания, посчитали несостоятельнымиФото: Юрий КОЗЛОВ
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Воронежский областной суд отказал в апелляции бывшему ректору воронежского опорного вуза Сергею Колодяжному. Доводы защиты, об избрании более мягкой меры пресечения наказания, посчитали несостоятельными. Следовательно в силе осталось постановление районного суда.

Ранее Ленинский районный суд вынес решение о продлении срока содержания под стражей экс-ректора ВГТУ. Теперь он проведет в СИЗО, как минимум, до 28 июля.

Впрочем, своей вины Сергей Колодяжный по-прежнему не признает. Он придерживается позиции, что дело могли «сфабриковать» подчиненные, которые имели доступ к бухгалтерской документации. Вот и в этот раз бывший руководитель вуза требовал, чтобы его отпарвили под домашнее заключение.

Отметим, что Сергею Колодяжному предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Также сотрудники Следственного комитета разбираются в другом деле, связанном с ВГТУ, - о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии СК, руководители вуза могли незаконно получить 70 млн рублей в виде «возвратов» премий.

Не так давно стали известны доходы подозреваемого во взятке экс-ректора воронежского опорного вуза за 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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