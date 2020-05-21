В Воронеже рассказали, зачем перекопали четыре улицы

21 Май 2020 2020-05-21T17:47:28+03:00

На Кольцовской, Плехановской и Кирова постелят плитку, а на Матросова – асфальт [фото]

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В редакцию «КП» обратились люди с вопросами, что будут делать на трех улицах в центре Воронежа. Сейчас там сняли старое покрытие.

Оказалось, что на Кольцовской, Плехановской и Кирова положат новую плитку.

- Работы ведутся на Плехановской от ее перечения с улицей Революции 1905 года до перекрестка с Кольцовской; на Кольцовской – на стороне, противоположной «Галерее Чижова», от улицы 9 января до Ворошилова (исключая участок рядом с «Верофармом» - там тротуар нормальный), а также от «Галереи Чижова до Ворошилова. На Кирова новое покрытие делают от дома № 3 до пересечения с улицей Станкевича, - рассказал первый заместитель главы управы Ленинского района Виталий Поздняков.

На Кирова положат плитку до ее пересечения с улицей Станкевича.Фото: предоставлено управой Ленинского района.

Кроме того, раскопали и участок возле одного из зданий Академии Жуковского и Гагарина в районе улицы Матросова.

- Вдоль здания Академии заменят старый асфальт на новый, - пояснили в управе Ленинского района. – Все работы на этом участке, а также на улицах Плехановской, Кольцовской и Кирова продлятся ориентировочно полторы – две недели. Правда, это при условии хорошей погоды – если не будет сильных дождей и заморозков. Иначе сроки работ могут немного затянуться. Надо отметить, что для прохожих есть возможность обойти участки, где сейчас сняли покрытие.

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ИСТОЧНИК KP.RU