В Воронеже возобновят работу реабилитационные центры для особенных детей
Нормативно-правовую базу для этого уже готовят
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С 22 мая возобновятся индивидуальные программы и занятия для помощи особенным детям. В условиях режима ограничений все реабилитационные центры региона также были вынуждены сделать паузу в своей работе. 21 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил подготовить нормативно-правовую базу, в соответствии с короткой работа возобновится.
Ранее, 20 мая, в регионе возобновляют работу ярмарки и рынки, а также организации, которые ведут на них розничную торговлю. Это был первый этап выхода Воронежской области из ограничений по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU