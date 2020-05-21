2020-05-21T16:30:57+03:00
Общество

В Воронеже возобновят работу реабилитационные центры для особенных детей

Нормативно-правовую базу для этого уже готовят
Олег ИВАНОВ
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С 22 мая возобновятся индивидуальные программы и занятия для помощи особенным детям. В условиях режима ограничений все реабилитационные центры региона также были вынуждены сделать паузу в своей работе. 21 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил подготовить нормативно-правовую базу, в соответствии с короткой работа возобновится.

Ранее, 20 мая, в регионе возобновляют работу ярмарки и рынки, а также организации, которые ведут на них розничную торговлю. Это был первый этап выхода Воронежской области из ограничений по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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