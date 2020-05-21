До 28 мая драмтеатр открыл кассы, чтобы вернуть деньги за отмененные из-за коронавируса спектакли
С 29 мая их снова закроют
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежский драмтеатр возобновил работу касс, чтобы зрители смогли вернуть билеты и получить деньги за спектакли, отмененные в период ограничительных мер по коронавирусу.
- По 28 мая кассы будут открыты в будние дни с 11.00 до 15.00 без перерыва. В субботу и воскресенье – выходные. Обратите, пожалуйста, внимание: если вы оплачивали покупку картой, ее обязательно нужно взять с собой, - сообщили в Кольцовском театре. - С 29 мая по 29 июня кассы будут закрыты.
ИСТОЧНИК KP.RU