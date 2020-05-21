В Воронеже публичные слушания по Генплану перенесут на онлайн-площадку

21 Май 2020 2020-05-21T15:56:37+03:00

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Стало известно о том, что публичные слушания по вопросам, связанных с подготовкой Генплана Воронежа на 2021 – 2041 годы, могут перевести на онлайн-площадку.

- В условиях пандемии коронавируса это выглядит оптимальным решением, - сообщил руководитель департамента архитектуры и градостроительства правительства Воронежской области Андрей Еренков. – Для публичных слушаний на данный момент рассматриваем вариант с интернет-площадкой «Активный гражданин». Несмотря на вспышку опасной болезни, принятие Генплана нельзя отложить, город просто не сможет без него жить. Также хочу сказать по поводу согласования объектов строительства с органами местного самоуправления. Несмотря на недовольство отдельных застройщиков (якобы эти процедуры излишне затягивают работу), от этой практики мы не откажемся. Однако очевидно, что здесь тоже нельзя перегибать палку. Скажем, склад в рамках деловой зоны может и не требовать такой процедуры. А вот отдельно стоящее офисное здание в центре города без подобного согласования быть построено не может.

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ИСТОЧНИК KP.RU