Воронежец вырастил на участке 135 кусов конопли

21 Май 2020 2020-05-21T15:53:26+03:00

Ему теперь грозит до 2 лет заключения

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Полицейские нашли в Воронеже приусадебный участок, где хозяин вырастил 135 кустов конопли. Экспертиза показала, что изъятые растения содержат наркотические вещества.

39-летний владелец, ранее судимый за аналогичное преступление, признался, что выращивал наркотические растения для собственного использования.

За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU