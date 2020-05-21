В Воронеже нашли покупателя на дом Вагнера: историческое здание продавали за рубль

21 Май 2020 2020-05-21T15:26:56+03:00

Здание 1902 года постройки выставляли на торги еще в 2018 году

Изменить размер текста: A A

В Воронеже нашли владельца для дома №45 на улицу Никитинская. Об этом сообщил 21 мая руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.

По видимому, речь идет о доме агронома Вагнера. Здание было построено в 1902 году. Дом пришел в негодность после пожара в 2010 году. Его потихоньку растаскивали, пока в это дело не вмешалась организация «Архнадзор» и общественники. Благодаря им здание удалось отстоять.

В 2018 году в мэрии объявили конкурс на продажу дома. При этом сам дом площадью 429 квадратных метров оценивали всего в один рубль. Оставшиеся 7,8 миллиона стоит земельный участок рядом с ним.

К слову, в 2019 году самый старый жилой дом в Воронеже, который был построен в начале XVIII, также захотели продать или передать в аренду за 1 рубль. Речь идет о доме купца Гарденина. Но пока не известно, удалось ли найти инвестора для него.

По словам Андрея Еренкова, может быть продана или сдана в аренду за 1 рубль также дача Башкирцева в Семилуках.

ИСТОЧНИК KP.RU