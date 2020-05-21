В Воронеже пройдет онлайн фестиваль "На молодежной волне"

21 Май 2020 2020-05-21T15:24:45+03:00

В нем могут принять участие художники, дизайнеры, танцоры, умельцы, кинематографисты

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Дент молодёжи в Воронежской области отметят онлайн фестивалем современного творчества «На молодёжной волне». Принять в нем участие могут непрофессиональные молодежные творческие коллективы, авторы и исполнители от 14 до 30 лет, неформальные творческие команды. Из-за большого количества номинаций в нем можно показать все грани своих дарований.

Танцевальному искусству посвящена площадка «В движении». На ней можно представить традиционные классические, народные и эстрадные хореографические композиции, а также современные и уличные танцевальные направления, такие как хип-хоп, модерн, брейк, тектоник, джампстайл, контемпорари, вог.

Молодые дизайнеры, мастера стрит-арта и граффити могут реализуют свои идеи в пространстве «Про дизайн».

Поэты, писатели, театралы и вокалисты представят свои работы на площадке «Арт-квартал».

Произведениями талантливых молодых кинематографистов наполнится площадка «Кинотворчество».

Молодые мастера декоративно-прикладного творчества и художники представят результаты своей работы на площадке «Своими руками».

Видеоролики участников фестиваля будут размещены на сайте областного центра народного творчества и кино, а также на YouTube.

Заявки на участие в фестивале «На молодежной волне», видео- и фотоматериалы нужно прислать до 11 июня на электронную почту ocnt3@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU