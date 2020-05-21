В Воронеже пройдет онлайн фестиваль "На молодежной волне"
Дент молодёжи в Воронежской области отметят онлайн фестивалем современного творчества «На молодёжной волне». Принять в нем участие могут непрофессиональные молодежные творческие коллективы, авторы и исполнители от 14 до 30 лет, неформальные творческие команды. Из-за большого количества номинаций в нем можно показать все грани своих дарований.
Танцевальному искусству посвящена площадка «В движении». На ней можно представить традиционные классические, народные и эстрадные хореографические композиции, а также современные и уличные танцевальные направления, такие как хип-хоп, модерн, брейк, тектоник, джампстайл, контемпорари, вог.
Молодые дизайнеры, мастера стрит-арта и граффити могут реализуют свои идеи в пространстве «Про дизайн».
Поэты, писатели, театралы и вокалисты представят свои работы на площадке «Арт-квартал».
Произведениями талантливых молодых кинематографистов наполнится площадка «Кинотворчество».
Молодые мастера декоративно-прикладного творчества и художники представят результаты своей работы на площадке «Своими руками».
Видеоролики участников фестиваля будут размещены на сайте областного центра народного творчества и кино, а также на YouTube.
Заявки на участие в фестивале «На молодежной волне», видео- и фотоматериалы нужно прислать до 11 июня на электронную почту ocnt3@mail.ru
ИСТОЧНИК KP.RU