2020-05-21T15:24:45+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет онлайн фестиваль "На молодежной волне"

В нем могут принять участие художники, дизайнеры, танцоры, умельцы, кинематографисты
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дент молодёжи в Воронежской области отметят онлайн фестивалем современного творчества «На молодёжной волне». Принять в нем участие могут непрофессиональные молодежные творческие коллективы, авторы и исполнители от 14 до 30 лет, неформальные творческие команды. Из-за большого количества номинаций в нем можно показать все грани своих дарований.

Танцевальному искусству посвящена площадка «В движении». На ней можно представить традиционные классические, народные и эстрадные хореографические композиции, а также современные и уличные танцевальные направления, такие как хип-хоп, модерн, брейк, тектоник, джампстайл, контемпорари, вог.

Молодые дизайнеры, мастера стрит-арта и граффити могут реализуют свои идеи в пространстве «Про дизайн».

Поэты, писатели, театралы и вокалисты представят свои работы на площадке «Арт-квартал».

Произведениями талантливых молодых кинематографистов наполнится площадка «Кинотворчество».

Молодые мастера декоративно-прикладного творчества и художники представят результаты своей работы на площадке «Своими руками».

Видеоролики участников фестиваля будут размещены на сайте областного центра народного творчества и кино, а также на YouTube.

Заявки на участие в фестивале «На молодежной волне», видео- и фотоматериалы нужно прислать до 11 июня на электронную почту ocnt3@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Одного из начальников воронежского «Россельхозбанка» поймали на взятке в 1,4 млн рублей
Суд отклонил апелляцию обвиняемого во взятке экс-ректора воронежского опорного вуза
В Воронеже рассказали, зачем перекопали четыре улицы
Снятие ограничений по коронавирусу в Воронеже: со 2 июня могут открыть магазины до 800 кв. м.
В Воронеже возобновят работу реабилитационные центры для особенных детей
До 28 мая драмтеатр открыл кассы, чтобы вернуть деньги за отмененные из-за коронавируса спектакли
В Воронеже публичные слушания по Генплану перенесут на онлайн-площадку
Воронежец вырастил на участке 135 кусов конопли
В Воронеже нашли покупателя на дом Вагнера: историческое здание продавали за рубль
В Воронеже пройдет онлайн фестиваль "На молодежной волне"
В Воронеже женщина ходит по квартирам и, представляясь приставом, «арестовывает» имущество
В Воронеже стало известно, что будет с территорией бывшего экскаваторного завода
Вторая очередь реконструкции Центрального парка Воронежа может начаться только через два-три года
В Воронеже за сутки выздоровели от коронавируса 79 человек
В Воронеже рассказали, какой участок Петровской набережной обновят в первую очередь