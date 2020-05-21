2020-05-21T15:11:34+03:00
Общество

В Воронеже женщина ходит по квартирам и, представляясь приставом, «арестовывает» имущество

На мошенницу пожаловались уже несколько горожан
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По квартирам в Железнодорожном районе Воронежа ходит некая женщина, которая представляется судебным приставом. Документы она не показывает, но ведет себя напористо. На «сотрудницу» пожаловались уже несколько горожан.

- Мошенник представляется судебным приставом, проникает в жилище и начинает «арестовывать» имущество и взыскивать деньги. С недавнего времени мошеннические действия от имени «лжеприставов» участились и в интернете. Они направляют ссылки на сайт, который является двойником официального сайта ФССП России, где можно узнать о наличии долга. А более подробную информацию обещают сообщить после отправки платного СМС, - рассказывают в пресс-службе регионального УФССП.

Чтобы не попасть на «крючок» мошенников, следует помнить, что приставы работают только на основании исполнительного документа. Он должен обязательно представиться, а также предъявить служебное удостоверение в раскрытом виде.

Узнать о задолженности можно в сервисе «Банк данных исполнительных производств» на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области. На портале можно найти и телефоны районных отделов судебных приставов - куда соответственно можно позвонить, если будут сомнения в том, что пришедший человек - пристав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Одного из начальников воронежского «Россельхозбанка» поймали на взятке в 1,4 млн рублей
Суд отклонил апелляцию обвиняемого во взятке экс-ректора воронежского опорного вуза
В Воронеже рассказали, зачем перекопали четыре улицы
Снятие ограничений по коронавирусу в Воронеже: со 2 июня могут открыть магазины до 800 кв. м.
В Воронеже возобновят работу реабилитационные центры для особенных детей
До 28 мая драмтеатр открыл кассы, чтобы вернуть деньги за отмененные из-за коронавируса спектакли
В Воронеже публичные слушания по Генплану перенесут на онлайн-площадку
Воронежец вырастил на участке 135 кусов конопли
В Воронеже нашли покупателя на дом Вагнера: историческое здание продавали за рубль
В Воронеже пройдет онлайн фестиваль "На молодежной волне"
В Воронеже женщина ходит по квартирам и, представляясь приставом, «арестовывает» имущество
В Воронеже стало известно, что будет с территорией бывшего экскаваторного завода
Вторая очередь реконструкции Центрального парка Воронежа может начаться только через два-три года
В Воронеже за сутки выздоровели от коронавируса 79 человек
В Воронеже рассказали, какой участок Петровской набережной обновят в первую очередь