В Воронеже женщина ходит по квартирам и, представляясь приставом, «арестовывает» имущество

21 Май 2020 2020-05-21T15:11:34+03:00

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По квартирам в Железнодорожном районе Воронежа ходит некая женщина, которая представляется судебным приставом. Документы она не показывает, но ведет себя напористо. На «сотрудницу» пожаловались уже несколько горожан.

- Мошенник представляется судебным приставом, проникает в жилище и начинает «арестовывать» имущество и взыскивать деньги. С недавнего времени мошеннические действия от имени «лжеприставов» участились и в интернете. Они направляют ссылки на сайт, который является двойником официального сайта ФССП России, где можно узнать о наличии долга. А более подробную информацию обещают сообщить после отправки платного СМС, - рассказывают в пресс-службе регионального УФССП.

Чтобы не попасть на «крючок» мошенников, следует помнить, что приставы работают только на основании исполнительного документа. Он должен обязательно представиться, а также предъявить служебное удостоверение в раскрытом виде.

Узнать о задолженности можно в сервисе «Банк данных исполнительных производств» на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области. На портале можно найти и телефоны районных отделов судебных приставов - куда соответственно можно позвонить, если будут сомнения в том, что пришедший человек - пристав.

ИСТОЧНИК KP.RU