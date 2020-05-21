В Воронеже стало известно, что будет с территорией бывшего экскаваторного завода

21 Май 2020 2020-05-21T14:53:08+03:00

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Территория бывшего экскаваторного завода на Московском проспекте большей частью выглядит заброшенной. В региональном правительстве сообщили, что ее приведение в порядок стоит в планах, но сроков конкретных действий пока нет.

- В то же время есть понимание, что на этой территории, видимо, появятся и жилые дома, и общественно-деловая застройка, - рассказал руководитель департамента архитектуры и градостроительства правительства Воронежской области Андрей Еренков. – Разработкой проекта освоения площади бывшего экскаваторного завода занимается Институт Генплана Москвы. Есть несколько предложений, мы их анализируем. В то же время там есть сложности в связи с тем, что после прекращения деятельности завода эта территория была разбита на множество мелких земельных участков. Их нужно каким-то образом объединить, а потом уже готовить проект планировки.

ИСТОЧНИК KP.RU